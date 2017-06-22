Yunanistan, Türkiye’yi 84-55 mağlup etti Potanın Perileri ilk 6 mücadelesi verecek

Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Yunanistan'a 84-55 mağlup olarak madalya şansını yitirdi. Potanın Perileri ilk 6'ya girerek Dünya Kupası bileti almaya çalışacak.

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan, Türkiye’yi 84-55’lik skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Potanın Perileri, madalya hedefiyle geldiği turnuvada ağır bir yenilgiyle hedef değiştirdi.

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Yunanistan’a 84-55 yenilerek madalya şansını kaybetti. Ay-yıldızlılar, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na katılabilmek için klasman maçları oynayacak.

Slovakya, İtalya ve Belarus’u yenerek, B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Türkiye, çeyrek final maçında Yunanistan ile karşılaştı. Prague Arena’da oynanan maçta milliler sahaya Işıl Alben, Quanitra Hollingsworth, Tuğçe Canıtez, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar 5’iyle çıktı. Işıl Alben ve Tuğçe Canıtez’in üçlükleriyle bir ara farkı 11-3’e kadar çıkaran Ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 15-10 üstün tamamladı.

İkinci periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkaran Türkiye, art arda 3 ataktan boş dönünce Yunanistan skoru 22-20’ye getirdi. Periyodun bitimine 2 dakika 36 saniye kala rakip takım 28-27 öne geçerken, devre arasına da 36-30 Yunanistan üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Yunanistan, skoru 43-30’a getirirken, periyodu da 57-40 önde tamamladı. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Yunanistan, karşılaşmayı 84-55 kazandı.

Bu sonuçla Yunanistan yarı finale yükselirken, Türkiye ise Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na çeyrek finalde veda etti.

TEK HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI VİZESİ

Ay-yıldızlı takım, önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası’na katılmak için klasman maçları oynayacak. Yarı finale çıkma şansını kaybeden Türkiye’nin gelecek yıl İspanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na gidebilmesi için turnuvayı 5’inci tamamlaması gerekiyor. İspanya’nın bugün Letonya’yı mağlup etmesi halinde Avrupa Şampiyonasını 6’ncı bitiren ülke de Dünya Şampiyonası’na katılacak.

Türkiye, ilk klasman maçını Cumartesi günü Fransa – Slovakya karşılaşmasının mağlubu ile oynayacak.

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