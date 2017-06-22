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Yılmaz Vural’a yurt dışından teklif!

Süper Lig'e çıkardığı Göztepe ile yollarını ayıran teknik direktör Yılmaz Vural'a sürpriz bir takım talip oldu.
09:2922 Haziran 2017
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Yılmaz Vural’a yurt dışından teklif!

TFF 1. Lig takımlarından Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan ve sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural için yeni bir iddia gündeme geldi.

Ajansspor’un haberine göre; Bu sezon Katar Yıldızlar Ligi’nde mücadele edecek olan Qatar SC’nin tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural’a teklif sunacağı belirtildi.

Katar ekibinin düşüncesindeki en büyük etkenin ise; Yılmaz Vural’ın sempatik kişiliği olduğu belirtildi.

Bülent Uygun’un Umm Salal macerasının ardından; Türk teknik adamlara yönelen Qatar SC’nin Vural’dan olumsuz yanıt alması durumunda Tolunay Kafkas’ın kapısını çalması bekleniyor.

Etiketler
Katar teklif yılmaz vural
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