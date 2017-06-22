Van Persie Feyenoord takımına geri dönebilir

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin kendisi gibi futbolcu olan oğlunu Feyenoord altyapısına yazdırması, Hollandalının da bu kulübe gideceği iddialarını ateşledi.

Geçen sezon Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Van Persie’nin Feyenoord’a dönme ihtimalini Hollanda kanalı RTV Rijnmond’a değerlendirdi.

Pot, “Oğlu futbolcu olmak istiyor ve belli bir istikrara ihtiyacı var. O yüzden Hollanda’ya dönmesi çok mantıklı bir tercih. Babası da yanında olmak için Türkiye’den ayrılıp Feyenoord’a dönerse, şaşırmam” yorumunu yaptı. Pot, tüm bu yorumun ardından Van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılmasının kolay olmadığını da şu sözlerle ifade etti:

– Kulüple ciddi bir sözleşmesi var ve çok iyi para kazanıyor. Zaten Fenerbahçe de ayrılmasına izin vermez. Her şeyden öte Feyenoord onun maddi taleplerini karşılayabilecek güce sahip değil.

– Bu iş gerçekten olacaksa halledilmesi gereken birçok nokta var.” Fenerbahçe’den yıllık 4.9 milyon Euro garanti para alan (yaklaşık 19.5 milyon TL) maç başı da 20 bin Euro (yaklaşık 80 bin TL) kazanan Van Persie’nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.

Van Persie, futbolcu olmak isteyen oğluyla bir antrenör gibi yakından ilgileniyor. Tecrübeli yıldız, tatilde Shaqueel’e idman yaptırıyor. Oğul Van Persie, son olarak havuzda babasıyla yaptığı kafa topu çalışmasını, “Havuzda eğlence” notuyla paylaştı.

Robin van Persie Feyenoord yolcusu Hollanda basınında çıkan bir haberde Robin van Persie'nin eski takımı Feyenoord ile anlaştığı iddia edildi. 32 yaşındaki golcüyle prensipte anlaşan Feyenoord'un resmi temasa geçmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku