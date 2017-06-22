UEFA kendi kurallarını hiçe saydı! Büyük tartışma başladı

Sahibi aynı olan ekiplerin aynı ligde yer alamayacakları hükmüne rağmen RB Leipzig ve Red Bull Salzburg takımlarının ikisine birden Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı tanınması tartışma yarattı.

UEFA'nın RB Leipzig ve Red Bull Salzburg takımlarının ikisine birden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı tanıması tartışma yarattı.

Red Bull firmasının sahibi ve sponsoru olduğu Almanya'nın RB Leipzig ile Avusturya'nın Salzburg takımları, yapılan incelemede, finans, sponsorluk ve kurumsal yapı gibi hususlarda istenilen düzenlemeleri yerine getirince bir numaralı kupaya alınmıştı. Ancak bu uygulama Avrupa'da tepkilere yol açtı.

Sahibi aynı olan ekiplerin aynı ligde yer alamayacakları konusunda UEFA'nın açık hükmü olduğuna dikkat çekildi. Armalarında ve formalarında aynı şirketin ismini taşıyan, statlarının bile ismi aynı şirkete ait olan iki kulübün ayrı kefeye konması sorgulandı.

Süreç iki kulübün UEFA'ya başvurarak, Şampiyonlar Ligi'nde beraber yer alabilmelerini talep etmesiyle başladı. Şirketlerin sahiplik modellerini gösteren belgeler UEFA'ya gönderildi. Ancak yapılan incelemeler şartların yerine gelmediğini, mevcut durumun kulüpleri ayırmaya yeterli olmadığı için Leipzig'in Avrupa dışında bırakılacağını, dolayısıyla daha fazlasının yapılması gerektiğini gösterdi. Bunun üzerine ağırlıklı olarak Salzburg tarafında değişimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen değişikliklerin ardından takımların kupada yer almalarına engel olacak somut yasal dayanakların ortadan kalktığı savunuldu.

Çifte standart algısı oluştu

UEFA'nın kendi kurallarıyla çeliştiği yönünde eleştiriler, Avrupa basınındaydı. Danimarkalı gazeteci Klaus Egelund, “UEFA bir kez daha kurallarının kağıt üzerinde kaldığını gösterdi. Hırvatistan ve Moldova'dan iki kulüp olsaydı yine böyle olacağından şüpheliyim” yorumunu yaptı.

İngiliz Daily Mirror “Aynı şirketin iki kulübü… Bu UEFA kurallarına aykırı” satırlarına yer verirken, Sırp Zurnal gazetesi “UEFA'nın seçmece kuralları” başlığını kullandı. Ülkede Alman takımları oldukları için bu yönde bir karar çıktığı, Doğu Avrupa olsa durumun farklı olacağı görüşleri dile getirildi.

Gerekçeli karar açıklanacak

UEFA'ya getirilen eleştirilerin temelinde, yapılan açıklamanın gerekçelerinin net olarak ortaya konmaması yatıyor olabilir. Çünkü UEFA, önümüzdeki günlerde konuyu tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturmak üzere gerekçeli kararla, akıllardaki sorulara yanıt verecek. Değişimin ardından Red Bull Salzburg'un sahibinin kim olduğu, ne kadar ödedikleri, sponsorluk bedellerinin ne ölçülerde olduğuna dair konuların açıklığa kavuşması bekleniyor.

İtiraz olasılığı

RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasından yararlanacak bazı ekiplerin karar itiraz edebilecekleri belirtildi. Bu durumda otomatik olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Hoffenheim, Köln ve Werder Bremen'in durumlarına dikkat çekildi. Buna karşın Köln ve Hoffenheim cephesinden bu yönde bir niyetleri olmadığına dair açıklamalar geldi. Karara 10 gün içinde itiraz edilebilecek.

Neler yapıldı?

– Her iki kulübün sahibi olan Red Bull patronu Dietrich Mateschitz, Salzburg'daki sahipliği bıraktı.

– Salzburg'da yöneticilik yapan birçok Red Bull çalışanı, kulüpteki bu görevlerinden ayrıldı.

– Red Bull kurumsal olarak kulübün sahipliğinden ayrıldı.

– Yalnızca kulübün sponsoru olarak kaldı, ancak bu finansal desteğin de oranları azaltıldı.