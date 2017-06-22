Üç Rus atlete dopingden dört yıl ceza

Rusya'ya atletizmde bir doping şoku daha. 2008'de Pekin'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yapılan doping testinde pozitif çıkan üç Rus atlete dört yıl müsabakalardan men cezası verildi.

2008’de Pekin’de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları’nda yapılan doping testinde pozitif çıkan üç Rus atlete dört yıl müsabakalardan men cezası verildi.

Rusya Atletizm Federasyonu, uzun mesafe koşucularından Inga Abitova, 400 metreci Anastasia Kapasjinskaya ve Denis Aleksejev’e kanlarında yasak maddelerden turinabol çıktığı için 4 yıl ceza verildiğini açıkladı. Bu sporcular aldıkları cezadan dolayı 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları’na da katılamayacaklar.

Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) hazırladığı ve gündemi sarsan raporla Rus atletler hakkında başlatılan işlemler ve gelişen teknolojiler sayesinde Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) 2008 Pekin ve 2012 Londra’da atletlerden aldıkları örnekleri yeniden test etmekteydi.

Rusya’nın tüm atletizm takımı 2016 Rio’dan iddialar ve raporlar nedeniyle men edilmişti. Kapasjinskaya 2008’de 4 x 400 metre bayrak yarışında ikinci olan Rusya takımının bir parçasıydı.