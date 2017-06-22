Tuttuğu takım için soyadını değiştirdi

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Green Bay Packers’ın taraftarı olan Ryan Holtan-Murphy, soyismi Packer olan eşinin soy ismini aldı.

Sıkı bir Packers taraftarı olan Murphy, geçtiğimiz günlerde hayatını Dr. Marie Packer'la birleştirdi. Düğünde takımının renkleri ve logosu olan bir damatlık giyen Murphy, eşinin ‘Packer' olan soy ismini aldı ve böylece tuttuğu takımı soy ismi yapmış oldu.

Ryan Holtan-Murphy yaptığı açıklamada “Packers'ın gayri resmi din olduğu Wisconsin'de büyüdüm. Orada 7'den 70'e herkes sıkı birer Packers taraftarıdır. Biz takımımızla yaşar, takımımızla ölürüz. Eşimin Packer olan soy ismini aldım şimdi tam anlamıyla Packers (Packer'lar) ailesi olduk” dedi.