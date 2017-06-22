Türkiye, okul sporlarında dünyaya rezil oldu

Okul Sporları’nda dünya voleybol şampiyonu olan Doğa Anadolu Lisesi ve futbolda Avrupa şampiyonu olan Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nin kupaları, ‘kaçak oyuncu’ oynattıkları gerekçesiyle geri alındı. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) okulları diskalifiye ederken, oyuncular da YÖK’ün verdiği üniversite burslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Türkiye, Okul Sporları'nda ‘çifte şok' yaşadı. 2016'da voleybolda dünya şampiyonu olan Bostancı Doğa Anadolu Lisesi ile futbolda Avrupa şampiyonu olan Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi erkek takımları, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından ‘kaçak oyuncu' oynattıkları gerekçesiyle turnuvalardan ihraç edilerek kupaları geri alındı. Habertürk’ten Murat Ağca’nın haberine göre, geçen ay yapılan ISF Yönetim Kurulu toplantısında, ISF Disiplin Komitesi'nin sunduğu rapor kabul edildi ve ihraç kararları 2 Haziran'da resmen açıklandı. ISF Disiplin Komitesi, Sırbistan'daki 2016 ISF Voleybol Dünya Şampiyonu Bostancı Doğa Anadolu Lisesi'nin, sezon başında kendi okulunda kaydı bulunmayan 5 oyuncuyu oynattığını ve bunun kurallara aykırı olduğunu belirledi.

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Doğa Koleji'nin, Türkiye'deki grup ve final maçlarında takımda yer alan 12 oyuncudan sadece 7'sini Dünya Şampiyonası kadrosuna aldığı, diğer 5 oyuncunun ise kurallara uymamasına rağmen Ankara'daki İncek Doğa Koleji'nden bu şampiyona için nakledildiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Ziraat Bankası Voleybol Takımı'nın altyapısında yer alan bu oyuncuların, Dünya Şampiyonası'na gidecekleri için Ankara'daki bölge çeyrek finallerinde bile Doğa Koleji adına oynatılmadığı belirlendi.

TURNUVA SIRASINDA TRANSFER OLDU!

Fransa 2016 ISF Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak namağlup şampiyon olan Ankara Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi'nde de bir oyuncunun kaydının -hem de şampiyona başladıktan sonra- Etimesgut Anadolu Lisesi'nden getirildiği ortaya çıktı. Aynı okulda, profesyonel oldukları için Türkiye'deki okul maçlarında oynayamayan iki futbolcu da takımdaki diğer iki oyuncu yerine kadroya alınarak Avrupa Şampiyonası'na götürüldü. Okul Sporları Federasyonu'nun, takım kadrolarını gerekli denetimlerden geçirmeden bu okulları şampiyonalara göndermesi, skandalın yaşanmasına zemin hazırladı. Türk sporu dopingin ardından bu kez de ‘sahtecilik' damgasıyla büyük bir utanç yaşadı.

ISF KURALI NE DİYOR?

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) kuralları gereği, bir okul takımında yer alan oyuncular, temsil ettikleri okulda en az bir eğitim öğretim yılı boyunca okumak zorunda. Eğitim yılı başladıktan sonra yapılan nakiller ve diğer her türlü işlem geçersiz sayılıyor. Bu durumda bir tek oyuncu bile oynasa, takımların elde ettiği tüm başarılar iptal ediliyor.

2013’TE FAİR-PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞTIK!

1972 yılından beri ISF üyesi olan ve ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalan Türkiye'ye 2013 yılında fair-play ödülü olan ‘Raymond Defever Trophy' onur ödülü verilmişti. Tarihi başarılar kazanan ve böyle bir ödül alan Türkiye'nin, üç yıl sonra iki takımıyla birden ‘sahtekarlık' nedeniyle diskalifiye olması, bu federasyonun tarihine kara bir leke olarak geçti.

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ÜNİVERSİTE BURSLARI NE OLACAK?

ISF'in iptal kararlarının ardından bir diğer kaos da sporcu öğrencilerin eğitim hayatlarında yaşanacak. Zira bu şampiyonalarda dereceye giren öğrenciler, millilik kontenjanından YÖK tarafından üniversitelere yerleşip burs hakkı kazandı. Bu durumda diskalifiye edilen sporcuların burslarının da iptal edilip edilmeyeceği, YÖK'ün bu konuda nasıl bir işlem yapacağı merakla bekleniyor.

ÖNCE 4 YIL CEZA VERİLDİ, ANCAK TAHKİM’DE KALDIRILDI

Skandalın bir başka yönü de Türkiye'de bu okullara önce ceza verilip sonra kaldırılmasıyla yaşandı. İki takımda da uygunsuz oyuncuların oynadığının belirlenmesinin ardından Kasım 2016'da Okul Sporları Federasyonu Disiplin Kurulu, her iki okula da ISF müsabakalarından men cezası verdi. Disiplin Talimatı 14. ve 47. maddeleri gereği suçlar uluslararası işlendiği için 2 yıllık cezalar 4 yıla çıkarıldı. Ancak Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, indirim maddesinin uygulanmadığı gerekçesiyle 4'e 3 oy çokluğuyla sporcuların cezalarını kaldırdı. Cezalı olduğu sanılan Doğa Koleji'nin bu yıl Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılması ve kupayı alması ISF'te de büyük şaşkınlık yarattı.