Trabzonspor’la yollarını ayıran Zeki Yavru isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Zeki Yavru, Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez konuştu. 25 yaşındaki sağ bek kulüple iyi ayrıldığını ifade ederken kendisine haksızlık yapanlara hakkını helal etmediğini söyledi.

Trabzonspor’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve 350 bin TL tutarındaki alacağından feragat eden Zeki Yavru, Lig Radyo’nun Mixed Zone adlı programında soruları yanıtladı.

Sezonu değerlendiren 25 yaşındaki genç futbolcu ayrılmayı kendisinin istediğini belirtti ve “Ayrılmayı istemek benim talebimdi en başında. Ancak kulübümüz de buna sıcak bakıyorlarmış demek ki hemen gerçekleşti ayrılık. Sorun değil. Talebimi söyledim, karşılığında da kabul gördü ve güzel bir şekilde ayrıldık, biraz benim açımdan maddi anlamda zararıma oldu tabii” diye konuştu.

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Konyaspor’la anlaşma yolunda olduğu bilinen sağ bek konuşmasına devam ederken kendisine haksızlık yapanlara tepki gösterdi. Zeki Yavru şu ifadeleri kullandı:

“Biz Trabzonlu oyuncular olarak karakterimiz hırsımız ve mücadelemiz ön planda hep. 90 dakika boyunca sahada en fazla bunu biz veriyoruz. Ancak sadece bizim için geçerli değil. Kıymet bilinmemesi çok eskiye dayanan bir şey. Geçmişte bizim abilerimize yapılanlar bize de yapıldı. Sorun değil, biz bunlarla başa çıkmayı başardık. Bizi seven kadar sevmeyen de olacak. Herkes herkesi sevemiyor sonuçta. Mücadele ettik bunlarla. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Ama ben kendi adıma konuşayım. Haksız yere bu tepkiyi gösterenlere ve beni haksızlığa uğratanlara zaten hakkımı helal etmeyeceğim.”

2012-2013 sezonundan bu yana A Takım'da forma giyen 25 yaşındaki savunmacı geçen sezon 23 maçta forma giymiş bir de asist kaydetmişti. Zeki'nin en verimli sezonunu ise 2015-2016 sezonu olurken genç savunmacı o sezon 36 maça çıkmış, 4 gole 1 de asiste imza atmıştı.

Trabzonspor, Zeki Yavru`yla sözleşmesini feshetti Trabzonspor, Zeki Tavru ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki savunmacı beş sezon boyunca bordo-mavili formayı giymişti. İlgili Haberi Oku