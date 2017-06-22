Trabzonspor’dan Rybalka girişimi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´un, Dinamo Kiev´de forma giyen Sergiy Rybalka için araştırma yaptığı öğrenildi.

Bir stoper, iki orta saha ve hücum bölgesine bir takviye yaparak transfer sezonunu noktalamayı hedefleyen bordo mavililerin, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev´den orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka için maliyet araştırması yaptığı belirtildi. Transferde dar bir bütçeye sahip olan ve özellikle orta saha bölgesine 2 transfer yapmak isteyen Trabzonspor´un 27 yaşındaki oyuncunun maliyetini sorguladığı, uygun şartların oluşması durumunda resmi girişimde bulunabileceği kaydedildi.Kucka için de girişimler sürüyor2014 yılından buyana Ukrayna ekibinde forma giyen ve 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Rybalka, geride kalan sezonda Dinamo Kiev forması ile 34 maçta 2323 dakika süre aldı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bordo mavililerin, İtalya Seri A ekiplerinden Milan´da forma giyen Juraj Kucka için de girişimlerini sürdürdüğü ve bu transferin gerçekleşmesini çok isteyen başkan Muharrem Usta´nın da İtalya´ya çıkarma yapacağı ifade edildi.

Derelioğlu başlıyor

Trabzonspor´un bu ay sözleşmesi sona erecek olan Altyapı Koordinatörü Cem Bağcı´nın yerine 2019 yılını kapsayacak şekilde 2 yıllık anlaşma sağladığı Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu´nun, 1 Temmuz itibariyle resmen görevine başlayacağı kaydedildi.

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