Tolgay Arslan’a Milli Takım kapısını açacak emsal karar

FIFA, İspanya Milli Takımı'nda oynayan Munir El Haddadi'nin Fas Milli Takımı için oynamasına izin verdi. Bu istisnai karar A Milli Takım forması giymek isteyen Tolgay Arslan için de emsal oluşturacak.

Bir ülkenin A Milli Takımı’nda oynayan bir oyuncunun başka bir ülkenin A Milli Takımı’nda oynamasını engelleyen kural, FIFA tarafından bir istisna ile bozuldu. İspanya A Milli Takımı forması giyen Munir El Haddadi’nin Fas Milli Takımı’nda oynamasına izin veren FIFA’nın bu kararı, Beşiktaşlı Tolgay Arslan için emsal olabilir.

NTV Spor’da yer alan habere göre kariyerinde daha önce Almanya Milli Takımı forması giydiği için ay-yıldızlı formayı giyemeyen Tolgay Arslan bu istisnadan faydalanmak isteyecek. Faslı bir anne ve babanın çocuğu olarak Madrid’de doğan ve Barcelona altyapısında yetişen Haddadi, U-19 ve U-21’de İspanya Milli Takımı’nda yer almış, 8 Eylül 2014’te EURO 2016 elemelerinde A Milli Takım forması da giymişti.

Avrupa U-21 Şampiyonası’nda İspanya kadrosunda yer almayan Munir El Haddadi, Fas Milli Takımı’nda oynayabilmek için FIFA’ya başvuruda bulunmuştu. İspanyol basınının FIFA’ya dayandırdığı haberin ardından Tolgay için nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu.

Tolgay, daha önce yaptığı açıklamada “Ümit milli takımda iki kere değişiklik yapmıştım. Bu kuralı bilmiyordum, eski menajerim de bilmiyordu. Orada bir hata yaptık ama şimdi yine deneyeceğiz. FIFA’da değişiklikler oldu. Önümüzdeki aylarda her şeyi deneyeceğiz.” demişti. Oğuzhan Özyakup`a Fransa`dan talip var Fransız basınının iddiasına göre Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan'ın talipleri arasına Fransız ekibi Marsilya'da katıldı. İlgili Haberi Oku