MLS’den Atiba’ya teklif var!

MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Kartal ise Atiba’yı bırakmaya sıcak bakmıyor.

Beşiktaş’ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Atiba Hutchinson için MLS ekibi Vancouver Whitecaps resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Atiba’yı uzun süreden beri takip eden Vancouver Whitecaps Teknik Direktörü Carl Robinson, Kanadalı futbolcuyu çok istediklerini ve gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Kanada’da çok seviliyor

Kanada’da çok sevilen bir oyuncu olan Atiba ülkesinin formasını 77 kez sırtına geçirmişti. Vancouver Whitecaps kulübü yetkililerinin Beşiktaş’a kısa süre içersinde 5 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Beşiktaş’ın 35 yaşşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı konuşuluyor..

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