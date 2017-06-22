Mbilla Etame Alanyaspor’da

Alanyaspor, Antalyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Mbilla Etame'yi renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk imzayı Antalyaspor’dan ayrılan santrafor Etame Mbilla’ya attırdı. 28 yaşındaki Kamerunlu, turuncu-yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen sezon Antalyaspor’da forma giyen Etame Mbilla’nın kişiliği ve futbolculuğuyla beğendikleri bir futbolcu olduğunu söyledi. Antalyaspor’dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün kendisine teklifte bulunduğunu, ancak Alanyaspor’u tercih ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Mbilla bildiğimiz bir oyuncu. Alanya’da başarılı olacağına inanıyoruz. Kazasız ve belasız bir sezon diliyorum” dedi.

YENİ MACERA

Kamerunlu Mbilla ise, “Eski takım arkadaşlarıma, teknik ekip ve yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Oradaki görevimi tamamladım. Artık yeni bir macera ve başarılar için Antalya şehrinin ikinci ailesi olan Alanyaspor’a geldim. Bana olan ilgiden dolayı başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferde büyük emeği vardı” diye konuştu.

Son 2 sezonda Antalyaspor’da forma giyen Etame Mbilla, Süper Lig’de 49 maçta forma giyerken, 11 gol atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli santrafor daha önce Kamerun’un Union Douala, Adanaspor, Azerbaycan’ın Hazar Lenkeran, Samsunspor ve Antalyaspor takımlarında forma giydi.