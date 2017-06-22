Luis Figo’dan Cristiano Ronaldo yorumu

Portekiz'in efsane isimlerinden biri olan Luis Figo, hakkında çıkan vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan soruşturmanın ardından İspanyol ekibi Real Madrid’den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Cristiano Ronaldo’nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Luis Figo vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki efsane Figo, yaptığı açıklamada “Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, “Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Cristiano Ronaldo ifade vermeye çağrıldı Cristiano Ronaldo hakkında açılan 14.7 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı davasıyla ilgili olarak 31 Temmuz'da ifade verecek. İlgili Haberi Oku