Lens Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon takımın bütün yükünü çeken Hollandalı oyuncu Jeremain Lens ile büyük ölçüde anlaştı.

Futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında ciddi bir farkın kalmadığı, tarafların el sıkıştığı öğrenildi. İngiliz ekibi küme düşünce serbest kalma bedeli 6.5 milyon euroya gerileyen Lens’in bonservisi için sarı-lacivertliler son teklifini Sunderland’e iletti ve beklemeye geçti.

Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki taraf arasında yapılan son görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği ve Lend’İn sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.Hollandalı futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında çok büyük bir fark kalmadığı vurgulandı.

Geçen sezon takımın en önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcunun transfer, artık kulüplerin anlaşmasına bağlı…Bonservisi Sunderland’de olan Lens’in kulübü Premier Lig’de küme düşmüştü. Sözleşmesindeki madde gereği Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli de 6.5 milyon euro oldu. Sarı-lacivertli yönetim Lens için son teklifi sundu, İngiliz ekibinden gelecek olan cevaba göre transferi netleşecek.

Kalmak istiyor

Başka talipleri olsa da Lens, Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Fanerbahçe’de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Hollandalı futbolcu artık iki kulübün bir an önce anlaşmasını bekliyor. Lens ile söz keserek elini güçlendiren yönetim de en kısa sürede bu transfere nokta koymak istediği, tecrübeli oyuncunun kamp çalışmalarına katılmasının planlandığı bildirildi.(Milliyet)

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Bayern Münih`in yıldızı Robben için devrede Tribünleri coşturacak yıldız arayışındaki Fenerbahçe, Dortmund Emre Mor'u bırakmayınca 2 yıl önce çok istedikleri 33 yaşındaki Robben'e yöneldi. İlgili Haberi Oku