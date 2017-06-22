Konyaspor’dan çifte imza

Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 3 yıllık, eski oyuncusu Abdou Razack Traore ile ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aykut Kocaman’ın ardından göreve Mustafa Reşit Akçay’ı getiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 3 yıllık, Abdou Razack Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcıları Ahmet Baydar ve Abdullah Şanlı da katıldı. Son olarak Bulgaristan’ın Levski Sofya takımında oynayan 26 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia 3 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Konyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ve Konyaspor forması altında başarılı olmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razak Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce forma giydiği yeşil beyazlı takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Traore, yeni sezonda takımın başarısına katkı sağlayacağını söyledi.