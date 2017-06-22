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Kayserispor Hollandalı Dion Malone ile anlaştı

Transferde hız kesmeyen Kayserispor, hem sağ bek hem de stoper oynayan, Hollanda'nın Ada Den Haag takımında forma giyen Dion Malone ile anlaştı.
12:0022 Haziran 2017
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Kayserispor Hollandalı Dion Malone ile anlaştı

Sırbıstan´da bulunan Kayserisporlu yöneticiler, Hollanda Suriniam asıllı 28 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kayseri´ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Malone´nin kulübünden bonservisinin alınmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Malone, 28 Haziran´da Kayseri´ye gelerek sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerindeki ilk kamp çalışmalarına katılacak. Transfer sezonunda Malone ile birlikte 9’uncu oyuncuyu renklerine bağlayan Kayserispor, mevkii olarak en çok defans ve orta sahaya futbolcu aldı.

21 Haziran 2017 Stephane Badji Kayserispor`da Kayserispor, Belçika'nın RSC Anderlecht takımında top koşturan Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı. İlgili Haberi Oku

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Dion Malone kayserispor transfer
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