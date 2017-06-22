Kayserispor Hollandalı Dion Malone ile anlaştı

Sırbıstan´da bulunan Kayserisporlu yöneticiler, Hollanda Suriniam asıllı 28 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Kayseri´ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Malone´nin kulübünden bonservisinin alınmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
Malone, 28 Haziran´da Kayseri´ye gelerek sarı kırmızılı takımın Karpuzatan tesislerindeki ilk kamp çalışmalarına katılacak. Transfer sezonunda Malone ile birlikte 9’uncu oyuncuyu renklerine bağlayan Kayserispor, mevkii olarak en çok defans ve orta sahaya futbolcu aldı.