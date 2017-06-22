Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Kamerun'la Avustralya karşılaştı. Taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu karşılaşmasında Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Kamerun ilk yarının son dakikasında Frank Zambo ile öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Maçın 60. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası penaltı kararı veren hakem Milorad Mazic, daha sonra video hakeme başvurdu ve video hakem de penaltı kararını onayladı.

Penaltı için topun başına geçen Avustralyalı Mark Milligan’ın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Beşiktaş’ın görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar sahada 90 dakika kalırken Gençlerbirliği ve Kayserispor formaları giyen eski dost James Troisi ise 66’da oyuna dahil oldu. Grupta son maçlarda Şili, Avustralya’yla; Kamerun da Almanya’yla karşılaşacak.