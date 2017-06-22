Igor Tudor Galatasaray’da kimsenin gözünün yaşına bakmayacak

Kendisinden önce ‘fazla çalışılmadığını’ ima eden Hırvat teknik adam, Florya’daki havayı değiştireceğini belirtti. Sempatik olmayan kararlar alacaklarını söyleyip oyunculara gözdağı verdi.

Igor Tudor, Galatasaray'da çok konuşulan ‘oyuncuya bağlı düzen' eleştirilerini doğrulayan açıklamalar yaptı. Tudor, NTV Spor'da katıldığı canlı yayında geride kalan beş aylık dönemde yaşadıklarını anlattı. Geldiği ilk dönem Sneijder'ı yedek bırakan, Bruma'yı deplasmana götürmeyip Kasımpaşa maçında 18. dakikada oyundan alan Hırvat teknik adam satır aralarında, yeni sezonda ‘oyunbozan' tavrına devam edeceğinin işaretlerini verdi.

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İşte Tudor’un kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını ima ettiği o açıklamaları:

“Çalışmayı sevmeyen oyuncular olduğunu duymuştum. İlk geldiğinizde 3-4 oyuncu problemli olabilir. Ancak soyunma odasında gördüğüm, bu oyuncuların sayısının çok olduğuydu. Takımın fiziksel ve psikolojik durumu iyi değildi. 3-4 aylık tecrübemden küçük bir kitap yazabilirim. Antrenmanda acı çekmeliyiz.”

Verdiği mesaj: İdmanda herkes en iyi performansını verecek. İstenilen düzeyde olmayanlar yedek kalacak, forma giyemeyecek. Mental açıdan da hazır olunacak.

“Bireysel oyuncular istemiyoruz; bir takım kurmak istiyoruz. Hiçbir bireysel oyuncu takımın önüne geçemez. İki sezonda 89 gol yenmiş. 3'lü savunma tutmadı. 4'lü savunma oynayacağız. Benim sevdiğim önde oynayan ve baskılı futboldur. Bu oyun stiline uygun olabilecek en iyi oyunculara bakıyoruz. Farklı bir takım olacak.”

Verdiği mesaj: Oyuncu, ‘önce ben' değil ‘önce takım' diyecek. Florya'da aile havası oluşturulacak. Gol yeme sorunu çözülecek.

“Sabri’yi seviyorum ama sempatik olmayan kararlar almak zorundayız. Profesyoneliz, duygularımızı işimize karıştıramayız. Şampiyon olabilmek için karar alıyoruz. Sneijder'ın fiziğinde ben geldikten sonra olumlu bir fark oluştu. 1 yıl daha kontratı var, durumuna bakacağız. G.Saray için ne iyi olacaksa, o yönde bir karar alacağız.”

Verdiği mesaj: Sabri ya da Bruma fark etmeksizin Galatasaray'ın eski gücüne kavuşması için gereken yapılacak. Sneijder, fizik olarak güçlenmezse gidecek.