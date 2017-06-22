Holmen: Türkiye’de çok iyi para kazanmama rağmen…

Uzun yıllar Türkiye'de top koşturduktan sonra ülkesi İsveç'in Elfsborg takımı ile anlaşan Holmen, "Türkiye'de çok iyi para kazanmama rağmen İsveç'e dönmek istedim. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Sezon sonunda Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan 33 yaşındaki İsveçli milli futbolcu Samuel Holmen, ülkesinde basın toplantısı düzenledi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcu, “10 sene Danimarka ve Türkiye’de futbol oynadım. Türkiye’de çok iyi para kazanmama rağmen İsveç’e dönmek istedim. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Zira ilk 11’de oynamak istiyorum” diye konuştu.

33 yaşında olduğunu hatırlatan Holmen, “4 veya 5 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Elfsborg ile 4 buçuk yıllık kontrat imzaladım. Türkiye’den birçok kulüpten teklif almama rağmen, anavatanımda futbol hayatıma devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.