Galatasaray’ın her konuda anlaştığı stoper Maicon yarın İstanbul’a geliyor

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Brezilyalı stoper Maicon yarın imza için İstanbul'a geliyor.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın her konuda anlaşma sağladığı Maicon, yarın İstanbul’a geliyor. Aslan, Sao Paulo'da forma giyen Maicon için kulübe 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Maicon'a ise yıllık 2 milyon 600 bin euro ödenecek.

NTV Spor’un haberine göre 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Galatasaray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederse 250 bin euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giyerse 250 bin euro kazanacak. Ayrıca Maicon’a sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin euro 50 maç oynarsa 250 bin euro daha bonus ödenecek.

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Geçen sezon ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak kulübü Sao Paulo'nun zorluk çıkarması nedeniyle rafa kaldırılan Maicon'da bu kez mutlu sona ulaşıldı ve stoper açığı da kapatılmış oldu. 1.91 boyundaki başarılı stoper 2015-2016 sezonunda Porto forması giymekteydi. Böylece Maicon da yeniden Avrupa'ya dönmüş oldu.

Kariyerine Cruzeiro'dan Portekiz'in Nacional takımına kiralanarak başlayan Maicon, 2009-2010 sezonunda Portekiz'in devi Porto'nun yolunu tuttu. 2015-2016 sezonunda Porto'dan ayrılan Maicon, Porto'da üç lig şampiyonluğu, üç Portekiz Süper Kupası, bir de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Maicon, Brezilya'da yeni başlayan ve 7 hafta oynanan sezonda 6 maçta forma giydi.

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