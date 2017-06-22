Galatasaray’ın hedefi Semih Erden

Coach Ergin Ataman ile yolları ayırdıktan sonra Erman Kunter’i göreve getiren Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmaları başladı.

Eurohoops haberine göre Galatasaray Odeabank, Semih Erden ve Ryan Pearson ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş'la Turkish Airlines Euroleague'de 10 maça çıkan Semih Erden 4 sayı 3.1 ribaunt ortalamaları yakalamış, Spor Toto Basketbol Ligi'nde ise 8 maçta 5.7 sayı 4 ribaunt istatistikleriyle mücadele etmişti. Tecrübeli pivot omzundaki sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmış ve 6 Şubat'ta Darüşşafaka Doğuş ile yolarını ayırmıştı.

Sarı Kırmızılıların ilgilendiği diğer isim ise geçen sezonu Fransa Ligi ekibi Le Mans'ta geçiren Ryan Pearson. Daha önce Erman Kunter ile çalışan 1.98'lik forvet Basketball Champions League'de 14 maça çıkıp 12 sayı 4.1 ribaunt ortalamaları tuttururken, Fransa Ligi'nde 31 maçta 12.2 sayı 4.1 ribaunt istatistikleri ile oynamıştı. 27 yaşındaki basketbolcu daha önce Avrupa'da Antwerp Giants ve Maccabi Ashdod takımlarında da forma giydi.

Erman Kunter, iki oyuncuyu da yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.

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