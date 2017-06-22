Galatasaray Chelsea’den Pasalic’in peşinde

Chelsea'nin elden çıkarmaya çalıştığı Hırvat oyuncu, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelsea’nin Hırvat oyuncusu Mario Pasalic’i takibe aldı.

Milliyet’in haberine göre; Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Pasalic için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüne 2,5 milyon euro önerdi.

Teknik direktör Igor Tudor’un raporu doğrultusunda güçlü bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, Hırvat oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Vatandaşını çok isteyen Tudor da yönetime özel bir istekte bulunup bu transferin bitirilmesini rica etti.

Orta sahada iki yönlü oyunuyla dikkat çeken Pasalic, Tudor’un gençleştirme operasyonu kapsamında da kilit rol oynayacak. Sözleşmesi 2018’de sona erecek olan Hırvat oyuncuyu elden çıkarmayı hedefleyen Chelsea de bu transfere sıcak bakıyor.

Sezonu Milan’da kiralık geçiren Pasalic, Serie A’da çıktığı 25 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

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