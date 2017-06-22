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Dani Alves ‘Maraba’ oldu

Brezilyalı yıldız Dani Alves, tatilini geçirdiği ülkesi Brezilya'da köylülere yardım etti.
10:5522 Haziran 2017
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Dani Alves'ten anlamlı hareket! paylaşan: Sozcu

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve İtalyan ekibinden ayrılan Dani Alves, tatilini ülkesi Brezilya’da geçiriyor. Yıldız futbolcunun tatilde tarım arazisindeki köylülere yardım ederken paylaştığı görüntüler gönülleri fethetti.

21 Haziran 2017 Dani Alves Juventus`tan ayrıldı Brezilyalı yıldız Dani Alves, Juventus ile yollarını ayırdı. 34 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa süre içinde Manchester City ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
brezilya dani alves
Son güncelleme: 10:56 | 22.06.2017
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