Dani Alves ‘Maraba’ oldu
Brezilyalı yıldız Dani Alves, tatilini geçirdiği ülkesi Brezilya'da köylülere yardım etti.
Juventus ile sözleşmesi sona eren ve İtalyan ekibinden ayrılan Dani Alves, tatilini ülkesi Brezilya’da geçiriyor. Yıldız futbolcunun tatilde tarım arazisindeki köylülere yardım ederken paylaştığı görüntüler gönülleri fethetti.
21 Haziran 2017 Dani Alves Juventus`tan ayrıldı Brezilyalı yıldız Dani Alves, Juventus ile yollarını ayırdı. 34 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa süre içinde Manchester City ile sözleşme imzalaması bekleniyor. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 10:56 | 22.06.2017