Coşkun Özarı unutulmadı

Galatasaray, 22 Haziran 2011 yılında vefat eden eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı için anma yazısı paylaştı.

Galatasaray, 22 Haziran 2011 yılında vefat eden eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı için anma yazısı paylaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşım şöyle:

“Coşkun Özarı 1931 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nde okuduğu dönemlerde futbolla tanıştı ve 1953’ten itibaren sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray genç takımında yetişti. O dönemin tabiriyle “yan haf” ve “iç” olarak oynadı. Galatasaray formasıyla 3 kez İstanbul Profesyonel Lig şampiyonluğu yaşadı. 5 kez milli olmasına rağmen Türkiye’nin 1956’daki Macaristan zaferinde sahada o da vardı. Teknik direktörlük arzusu nedeniyle 29 yaşında futbolculuk yaşamını sonlandırdı.Coşkun Özarı futbolu bırakmasıyla birlikte önce İngiltere’de antrenörlük kursuna gitti, dönüşünde staj eğitimini Gündüz Kılıç’ın yanında aldı. Galatasaray’ın arka arkaya 3 sezon şampiyonluk yaşadığı yılların ilkinde takımı kuran ve sarı-kırmızılı ekibe danışmanlık yapan isim yine oydu. Galatasaray sonrası, Şekerspor ve Adana Demirspor Coşkun Özarı’nın çalıştırdığı diğer kulüp takımları oldu.

Galatasaray efsanesi Coşkun Özarı'yı ölümünün 6. yılında saygıyla anıyoruz… pic.twitter.com/kUPVSULStM — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Haziran 2017

Coşkun Özarı, ‘Hocaların hocası’ unvanını Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı yıllarda aldı. İlk milli takım deneyimi 1972 ile 1976 yılları arasında oldu. 1982-1984 yılları arasında yine ay yıldızlı ekibi çalıştırdı. Candan Tarhan, Yılmaz Gökdel ve Kalman Mezsöly gibi isimlerin ardından 1985 yılında yine kurtarıcı olarak milli takımın başına getirildi. Kuzey İrlanda’yla 0-0 berabere tamamlanan milli maç sonrası 54 kez çalıştırdığı milli takım teknik direktörlük kariyerini noktaladı ve bayrağı Mustafa Denizli’ye devretti.

Türk futbolunun her zaman saygıyla anacağı Coşkun Özarı, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve televizyon programlarında yorumculuk yaptı. Kendisinden sonraki nesillere isim babalığı yapan Coşkun Özarı 22 Haziran 2011 tarihinde ise aramızdan ayrıldı.

Galatasaray efsanesi Coşkun Özarı'yı ölümünün 6. yılında saygıyla anıyoruz”