Oscar’ın iki saatte kazandığını Çinli üç yılda kazanıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den ayrılarak Çin'e transfer olan Oscar, kazanacağı inanılmaz rakam ile gündeme oturmuştu. Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG takımında forma giyen Oscar, bu kez de kendisine kesilen para cezası sonrası Çin'deki acı bir gerçeği ortaya çıkartarak bir kez daha gündeme geldi.

Çin Futbol Federasyonu, Shangai SIPG ile Guangzhou Evergrande maçında ortalığı karıştıran Oscar’a 8 maç ve 4625 pound para cezası verdi. Oldukça uzun bir süre takımında forma giyemeyecek olan Oscar’a kesilen para cezası, Brezilyalı yıldızın haftalık kazancının yanında komik kaldı. Kişi başına düşen milli geliri 8 bin euro civarında olan Çin için oldukça büyük bir rakam olan 4625 pound, Oscar’ın iki saatlik çalışma dilimine denk geliyor. Haftada 400 bin pound kazanan Brezilyalı yıldız için takımdan uzun süre uzak kalmak ne kadar can sıkıcı olur bilinmez ama aldığı para cezasının kendisini pek etkilemeyeceği ortada…

Çin’in en yüksek asgari ücretinin ödendiği Şanghay’da futbol hayatını sürdüren Oscar’ın iki saat çalışarak ödeyeceği parayı, aynı şehirde yaşayan ve 130 pound asgari ücretle çalışan bir Çinli, tam 35 ayda, yani yaklaşık 3 yılda kazanabiliyor. Bu da Çin’de yıldız futbolcular ile ortalama bir işte çalışan halkın arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor.

Oscar ezilme tehlikesi geçirdi Çin'de Guangzhou Evergrande ile Shanghai SIPG arasında oynanan maça Guangzhou'nun Brezilyalı yıldızı Oscar damga vurdu. İlgili Haberi Oku