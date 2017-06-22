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Cenk Gönen’i şampiyonluk hasreti ‘7’ bitirdi!

Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen'in şampiyonluk hasreti ilginç bir istatistik ile ortaya çıktı.
10:5522 Haziran 2017
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Cenk Gönen’i şampiyonluk hasreti ‘7’ bitirdi!

Süper Lig’de 7 sezondur büyük takımlarda oynayan Cenk Gönen’in şampiyonluk hasreti sürüyor.

2009-10 sezonunda küme düşen Denizlispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Cenk 5 yıl eldivenlerini taktığı siyah beyazlılarda ligde ilk 2’yi göremezken, aynı periyotta Galatasaray üç şampiyonluk yaşadı.

Cenk Gönen 2015 yazında sarı kırmızılıların yolunu tutarken, kaderin cilvesi ki eski takımı Beşiktaş üst üste iki kez şampiyon oldu ve Galatasaray ilk 3’e bile giremedi.

Cenk Gönen’in Galatasaray’la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

22 Haziran 2017 Galatasaray Chelsea`den Pasalic`in peşinde Chelsea'nin elden çıkarmaya çalıştığı Hırvat oyuncu, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş cenk gönen galatasaray
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