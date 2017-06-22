Cenk Gönen’i şampiyonluk hasreti ‘7’ bitirdi!

Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen'in şampiyonluk hasreti ilginç bir istatistik ile ortaya çıktı.

Süper Lig’de 7 sezondur büyük takımlarda oynayan Cenk Gönen’in şampiyonluk hasreti sürüyor.

2009-10 sezonunda küme düşen Denizlispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Cenk 5 yıl eldivenlerini taktığı siyah beyazlılarda ligde ilk 2’yi göremezken, aynı periyotta Galatasaray üç şampiyonluk yaşadı.

Cenk Gönen 2015 yazında sarı kırmızılıların yolunu tutarken, kaderin cilvesi ki eski takımı Beşiktaş üst üste iki kez şampiyon oldu ve Galatasaray ilk 3’e bile giremedi.

Cenk Gönen’in Galatasaray’la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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