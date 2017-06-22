Caddebostan Sahili’nde bir ilk!

Under Armour, her mevsim ve koşulda sporseverlere farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Under Armour Gece Koşuları’nın ilki Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi.

Her biri birbirinden farklı mesafelerde ve coğrafi koşullarda planlanan Under Armour Gece Koşuları'nın ilki, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap'ın iş birliğiyle ve ZUBİZU avantajlarıyla 18 Haziran'da Caddebostan Sahili’nde gerçekleşti. Festival havasında geçen koşunun etkinlikleri saat 19:00 itibariyle kit teslimi ile başladı. Bu eşsiz deneyim, keyifli etkinlikler ve çekilişler ile devam etti. 22.00'de start verilen ve toplam 5 kilometre süren yarışta, koşucular trafiğe kapatılan caddede hem gece koşmanın keyfini yaşadılar hem de yarıştılar. Sporseverlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği yarışma sonrasında, etabı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası verildi. Dereceye giren yarışmacılar ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve Under Armour'dan sporcu kiti ile ödüllendirildi.

Festival havasındaki Gece Koşuları devam edecek

Uzunetap'ın iş birliğiyle ve ZUBİZU avantajlarıyla gerçekleşen Under Armour Gece Koşuları ile katılımcılara gece koşmanın keyfini yaşatmak ve sporseverlere festival havasında bir spor deneyimi sunmak amaçlanıyor. Türkiye için yepyeni bir spor etkinliği olan “Under Armour Gece Koşuları” spor tutkunları için tüm yıl boyunca unutulmaz anlar yaşatacak.

Yıl sonuna kadar iki farklı Gece Koşusu daha gerçekleşecek. 9 Eylül'de saat 19:30'da İstanbul Park Orman'da gerçekleşecek koşuya sporseverler 5 km ve 10 km olmak üzere 2 ayrı kategoride katılabilecekler. Bu yılın son gece koşusu ise 23 Aralık'ta Çekmeköy Taşdelen Ormanları’nda saat 22:00'de yapılacak. Bu son etkinlikte koşu ya da bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan yarışa, koşucular 8K, 20K ve ultra maraton 45K alt kategorilerinde, bisikletçiler ise 30K ve 45K olmak üzere 2 ayrı kategoride katılabilecekler.

Under Armour Gece Koşuları’na katılarak bu keyifli ve eğlenceli deneyimin bir parçası olmak isteyen sporseverlerin www.uzunetap.com/underarmourgecekosulari adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.