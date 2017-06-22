Bogdanovic Belgrad’da konuştu: Bazen zirvedeyken bırakmak en iyisidir

Kendi adıyla düzenlediği kampın açılış töreninde konuşan Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, NBA’e gitme ihtimali hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sırp oyuncu “Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsam bunda şikayet edilecek hiçbir şey olmaz” dedi. Bogdan Bogdanovic, Belgrad'daki basketbol kampının açılış töreni öncesinde NBA ve Fenerbahçe hakkında soruları yanıtladı. Sırp basketbolcu, NBA konusunda hala kararını vermediğini söyledi ancak Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonu olmak ve bir gün NBA'e gitmek umuduyla geldiğini belirtti. Bogdanovic “Belki 1 yıl içinde, belki 5 yıl içinde giderim. Çok fazla faktöre bağlı bir durum bu. Bazen zirvedeyken bırakmak en iyisidir. Partizan'dan da böyle ayrılmıştım. Belki şimdi de…” dedi.

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Fenerbahçe taraftarlarının kendisi için hazırladığı videoya da değinen Bogdanovic, sarı lacivertli basketbolseverlere çok değer verdiğini vurguladı. Sacramento Kings'in kendisiyle sık sık iletişime geçtiğini vurgulayan Bogdan “Beni istiyorlar. Ancak kararımı vermedim. 1 Temmuz'a kadar herhangi bir görüşme yapamayız zaten. Fenerbahçe için % 300'ümü verdim. Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsam bunda şikayet edilecek hiçbir şey olmaz” dedi. (Ntvspor)

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