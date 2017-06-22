Beşiktaş’ta Talisca krizi! Bu işte bir iş var

Beşiktaşlı yöneticiler, Brezilyalı yıldızla ilgili araştırma başlatırken resmi teklifle karşılaşmadı. Talisca’nın tutumunu şaşkınlıkla izleyen siyah-beyazlılar, “Ortada müthiş bir organizasyon var. Galiba oyuncunun yıllık ücretinin arttırılması için yapılan spekülatif haberlerle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından biri olan Anderson Talisca'nın isminin bir süredir İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City ile beraber anılmasına rağmen ortada resmi teklifin olmaması Beşiktaş Yönetimi'nin aklını karıştırdı. Talisca hakkında araştırma yapan ve hiçbir teklifle karşılaşmayan siyah-beyazlı bazı yöneticilerin, “Ortada müthiş bir organizasyon var. Galiba oyuncunun yıllık ücretinin arttırılması için yapılan spekülatif haberlerle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

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‘Kusura bakmasın'

23 yaşındaki oyuncunun menajerlerinin İstanbul'a çağırılmasını isteyen yöneticilerin, “Beşiktaş bir futbolcuyla şampiyon olan bir kulüp değil. Beşiktaş, kendi dinamikleriyle şampiyon olur. Hocası, futbolcusu, yöneticisi ve taraftarlarıyla şampiyon olan bir kulübüz. Kimler geldi geçti ama şampiyonluklar kazanılıyor. O nedenle Talisca meselesini bir an önce çözüme kavuşturmalıyız. Neymiş sorun gelsin menajerleri öğrenelim” dedikleri bildirildi.

Bu arada Talisca'nın yıllık ücretinin iyileştirilmesi gündeme gelirken, bu durumun takım içerisinde sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusu ise şimdiden yöneticilerin kafasını kurcalıyor. Bu konuda adeta ikiye bölünen yönetim kurulundaki bazı isimlerin, “Kimse kusura bakmasın. Biz oyuncu parlatıyoruz. Zaten kariyerlerine katkı yapıyoruz. Ortada anlaşma var bir de üstüne zam istemek ne kadar mantıklı. O zaman kendi oyuncularımızı parlatalım daha iyi. Bu sistem bir an önce son bulmalı” diye konuştukları aktarıldı.

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Milli takım kriteri yolunu kapatıyor

İngiltere'de değişen yabancı oyuncu transferi kuralı, Manchester United forması giymeyi hayal eden Anderson Talisca'nın kaderini belirleyecek. Brezilyalı yıldızın transferi şu an için futbolcuların ülkelerinin milli takımlarında forma giyme oranına göre verilen çalışma iznine takılıyor.

FIFA dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir ülkeden olan oyuncunun, İngiltere'ye transfer edilmesi için milli takımda geride kalan iki yıldaki toplam maçların en az yüzde 30'unda forma giymesi gerekiyor. Bu otomatik kabul oluşmazsa futbolcunun bir şansı daha bulunuyor. Oyuncu itiraz kuruluna başvurarak, kendisinin transferinin İngiltere için sağlayacağı faydaları anlatarak üyeleri ikna etmeye çalışıyor. Belli bir puanlama usülüne göre futbolcu bu şekilde de kabul edilebiliyor.

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Carvalho kafa karıştırdı!

Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Manchester United iddialarını reddetti. Futbolcunun kendisinin Mourinho'nun ilgisini itiraf etmesine karşın Carvalho, “Bu iddianın nereden geldiğini bilmiyorum, bize teklif gelmedi” diyerek şaşırttı. Beşiktaş ile sözleşme konusunun net olmadığını da savunan menajer, “Ne olacağını görmeliyiz. Bununla ilgili bir görüşme yapmalıyız” dedi.