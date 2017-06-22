Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısı İbrahim Toraman olacak

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş'in yanına İbrahim Toraman'ı getirmeyi düşünüyor.

Tamer Tuna'nın Beşiktaş'tan ayrılarak Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile anlaşmasının ardından Şenol Güneş'e yardımcı antrenör aramaya başlayan siyah-beyazlılarda bu kez de İbrahim Toraman'ın ismi gündeme geldi.

Eski oyuncularını kendi bünyesinde yetiştirerek, gelecekte bu isimlerden hem teknik hem de idari alanlarda yararlanmak isteyen yönetim, Toraman dışında başka eski oyuncularını da gündeminde tutuyor. Guti Hernandez'i bile bir ara tartışan Beşiktaş Yönetimi, bu konudaki son kararı Şenol Güneş'e bırakacak.

Beşiktaş`ta Talisca krizi! Bu işte bir iş var Beşiktaşlı yöneticiler, Brezilyalı yıldızla ilgili araştırma başlatırken resmi teklifle karşılaşmadı. Talisca'nın tutumunu şaşkınlıkla izleyen siyah-beyazlılar, “Ortada müthiş bir organizasyon var. Galiba oyuncunun yıllık ücretinin arttırılması için yapılan spekülatif haberlerle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku