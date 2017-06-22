Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder’den özel açıklamalar

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, Bein Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Tarkan ve Sezen Aksu sevdiğini söyleyen Cengiz, İçerde hayranı olduğunu ve Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, ve Walking Dead gibi dizileri izlediğini söyledi.

Medipol Başakşehir’in ve Milli Takım’ın genç yıldızı Cengiz Ünder, Bein Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Genç yıldız futbol hayatından özel hayatına kadar her konuya değindi.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan 19 yaşındaki genç yıldız Başakşehir formasıyla geçen sezon muhteşem bir sezon geçirdi ve 43 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.

Cengiz, “Altınordu’nun ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ sloganı önemli. Futbolcunun saha dışındaki gelişimiyle de ilgileniyorlar” diyerek eski kulübünün sistemine övgülerde bulunurken en çok oynamak istediği ligleri de şöyle sıraladı: “Oynamak istediğim ligler arasında La Liga, Bundesliga ve Premier Lig’i sayabilirim. Ama en çok Premier Lig’i istiyorum. Premier Lig’de oynayacak kadar güçlü değilim. Ama ‘Yapamam’ demiyorum. Çalışırsam orada oynayacak kadar iyi olabilirim. Her oyuncu Manchester United, Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum.”

‘Başkan beni tesislerden kovdu’

Yüksekten korktuğunu ve bisiklete binmeyi sevdiğini söyleyen Cengiz Ünder, “Gece hayatından hiç hoşlanmıyorum. Zatenaylarca tesislerde kaldım. Başkan sosyal hayatım olsun diye beni tesislerden kovdu. Şu an Abdullah Hoca’nın kiracısıyım ama Başkan ‘Kiraya karışma’ dedi. 20 yaşındayım, henüz ehliyetim yok. Arabam da yok. İrfan Can (Kahveci) beni tesislere getirip götürüyor. Ehliyet için ilk sınava girdim. 95 aldım. Direksiyon sınavı kaldı. Lüks bir araç almayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead, İçerde

Boş zamanlarında sinemaya gittiğini söyleyen Cengiz Ünder, “İrfan’la basketbol oynuyoruz. Tavla oynamayı çokseviyorum. Müzisyen olarak Tarkan ve Sezen Aksu’yu seviyorum. En son düet yaptıkları şarkıyı çok sevdim, bol bol dinliyorum. Dizi izlemeyi seviyorum, diziciyim. Pazartesi İçeride’yi izliyorum. Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead izliyorum” diye konuştu.

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Cengiz Ünder ayrıca şampiyonluğunu alt sıralardaki takımlarla oynadıkları maçlarda yaptıkları hatalar nedeniyle kaybettiklerine değindi ve sezonun hikayesini anlattı:

“Büyük takımların hepsine karşı maç kazandık. Şampiyonluğu küçük maçlarda yaptığımız kayıplarla kaybettik. Türkiye Kupası finalinde penaltı kaçırdım. Üzüldüm. Ama bir daha olsun, bir daha atarım. Çekincem yok. Beşiktaş evinde çok iyi futbol oynadı. Neredeyse maç kaybetmedi. Çok iyi oynayarak kazandılar, tebrik etmek lazım. Bence şampiyonluk yarışında önce oynayıp rakibini izlemek daha rahat. Yarış son haftalarda özellikle heyecanlı geçti. İkinci devreden itibaren ‘Neden şampiyon olmayalım’ diye düşündük. Maç maç baktık, şampiyonluk hedefiyle başlamadık. Eleştirilerden ders çıkarmak lazım. İkinci yarının başında kötü oynadım. Bunun ben de farkındaydım. Sonrasında toparladım. Genç futbolcularda böyle düşüşler oluyor diyorlar. Ama futbolda herkes düşüşler yaşıyor. Bence çok normal. Yorumcuların söyledikleri hakkında olumsuz düşüncelerim yok. Ben futbolumu oynuyorum, onlar yazıyor. Herkesin bir işi var.”

Cengiz Ünder’in Altın 11’i

Genç futbolcu Cengin Ünder’in Altın 11’i ise şöyle: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Martin Skrtel, Yalçın Ayhan, Adriano, Emre Belözoğlu, Atiba Hutchinson, Anderson Talisca, Edin Visca, Bruma, Cenk Tosun, Teknik Direktör: Abdullah Avcı.