Barcelona’dan Fenerbahçe’ye

Stoperlerine talip çıkan Sarı- Lacivertliler, her ihtimale karşılık bu bölge için arayışlara başladı. Fenerbahçe’ye, Barcelona’nın Fluminense’den aldığı genç yıldız Marlon, kiralık olarak teklif edildi.

Fenerbahçe'de Skrtel ve Kjaer'le ilgili transfer iddiaları, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuların gitmesi ihtimaline karşılık savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Oyuncu izleme komitesi adayları belirlerken, Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Barcelona'nın B takımında geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan ve bu sezon Fluminense'den bonservisi 5 milyon Euro'ya (20 milyon TL) alınan Marlon Santos Barbosa, Fenerbahçe'ye teklif edildi. Menacerler vasıtasıyla gelen teklifte, 21 yaşındaki stoperin 1 yıllığına kiralanabileceği belirtildi. 1.82'lik Brezilyalı savunmacı, geçtiğimiz sezon Barcelona B'de 29 resmi maça çıktı. Sergilediği başarılı performansın ardından bonservisinin alınmasına karar verildi.

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Olumlu rapor geldi

Barça Yönetimi'nin, Marlon'u yeni sezonda B takımda oynatmak yerine, tecrübe kazanması için kiralık göndermek istediği kaydedildi. Fenerbahçe Oyuncu İzleme Komitesi'nin de Sambacı hakkında olumlu rapor verdiği kaydedildi. UEFA ile Finansal Fair- Play anlaşması imzalayan ve Valbuena ile Dirar için bonservis ödeyen Sarı-Lacivertiler için savunmayı kiralık bir oyuncuyla takviye etmek son derece cazip.