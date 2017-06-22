Barcelona Dembele için teklif arttırdı

Avrupa basınında Barcelona'nın Ousmane Dembele ile beş yıllık imza için anlaştığı yazılıyor. Ancak Borussia Dortmund bonservis için 90 milyon Euro isterken Barcelona 50 milyon Euro+20 milyon Euro bonusa kadar çıktı.

Borussia Dortmund’un genç Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele, önümüzdeki sezon Barcelona forması giymeye çok yakın… Fransa U15 Milli Takımı’na girdiği günden beri Barcelona’ya raporları gelen Dembele, geçen sezon da Barcelona’nın gündemine gelmişti.

1997 doğumlu olan Dembele, Neymar-Messi-Suarez’in bulunduğu forvet hattında yeterli süre alamayacağını hesaplayarak kendisini geliştireceğini düşündüğü Borussia Dortmund’un teklifini kabul etti. Rennes’den Alman ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Dembele, burada 37’si ilk 11’de olmak üzere 49 resmi maçta oynadı; 10 gol atarken 19 da asist yaptı. Geçen sezon hem Bundesliga Asist Krallığı’nda (12) hem de Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı’nda (5) ikinci sırayı aldı.

İspanyol Sport ve Alman Bild gazeteleriyle Fransa’dan France Football Dergisi’nde yer alan haberlere göre Dembele Barcelona’nın bu sezonki teklifini kabul etti. Beş yıllık imzada bile uzlaşıldı. Ancak Barcelona henüz Borussia Dortmund’u ikna edebilmiş değil. Alman ekibi 20 yaşındaki futbolcu için 90 milyon Euro bonservis talep ederken Barcelona en son 50 milyon Euro bonservis ve 20 milyon Euro bonuslara kadar çıktı.

Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Barcelona’nın solda Neymar-Alba ile yakaladığı ofansif etkinliğin benzerinin sağ kanatta da istendiği, Messi’nin forvet arkasına çekilmesiyle Barca’nın gelecek sezon dört forvetle oynayacağı ve Dembele’nin sağ çizgide sorumluluk alacağı ifade edildi.(NTV Spor)

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