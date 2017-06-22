Antalyaspor’dan PSG’ye transfer oldu

Antalyaspor, Porto'dan transfer ettiği scout şefi Joao Luis Afonso'nun aynı görevle Paris Saint Germain'e transfer olduğunu açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:‘Portekiz’in Porto Kulübü’nden transfer ettiğimiz scout ekibi başı Joao Luis Afonso, Paris Saint Germain Kulübü’ne aynı görevle transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.’

2016 Aralık ayından bu yana Antalyaspor’da görev yapan Afonso, Paris Saint Germain’den gelen teklif üzerine, kırmızı beyazlı kulüple yolları ayrıldı.

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