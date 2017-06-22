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Antalyaspor’dan PSG’ye transfer oldu

Antalyaspor, Porto'dan transfer ettiği scout şefi Joao Luis Afonso'nun aynı görevle Paris Saint Germain'e transfer olduğunu açıkladı.
15:1722 Haziran 2017
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Antalyaspor’dan PSG’ye transfer oldu

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:‘Portekiz’in Porto Kulübü’nden transfer ettiğimiz scout ekibi başı Joao Luis Afonso, Paris Saint Germain Kulübü’ne aynı görevle transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.’

2016 Aralık ayından bu yana Antalyaspor’da görev yapan Afonso, Paris Saint Germain’den gelen teklif üzerine, kırmızı beyazlı kulüple yolları ayrıldı.

22 Haziran 2017 Ruud Boffin kontrolden geçti Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor fransa Joao Luis Afonso Paris Saint Germain
Son güncelleme: 15:19 | 22.06.2017
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