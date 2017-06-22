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Antalyaspor Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor Belçikalı kaleci Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
17:1122 Haziran 2017
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Antalyaspor Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor’da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor’un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenleyeceği törenle Boffin’i taraftarına tanıtacak.

Boffin’i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.

22 Haziran 2017 Ruud Boffin kontrolden geçti Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor Ruud Boffin spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:12 | 22.06.2017
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