Anderson Talisca Beşiktaş yönetimine resti çekti

Anderson Talisca Beşiktaş yönetimine rest çekti. Portekiz basınında çıkan habere göre maaşının iki katını isteyen Talisca, isteği karşılanmazsa İstanbul'a dönmeyecek.

Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş’ın bir yıllık kiralama opsiyonunu kullanarak takımda tutmak istediği Anderson Talisca, siyah-beyazlı yönetime rest çekti.

Record gazetesindeki haberde bir yıllık opsiyon için Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşmanın sağlandığı, ancak Brezilyalı yıldızın maaşına zam istediği belirtildi.

Buna göre geçen yılki ücretinin yaklaşık iki katını talep eden Talisca, bunun gerçekleşmemesi halinde geri dönmeyeceğini kulübe bildirdi. 2016-2017 sezonunda 17 gol 6 asistle muhteşem bir performans sergileyen Talisca’nın bu restinin ardından neler yaşanacağı merak konusu. Siyah-beyazlı yönetim alternatifleri hazır tutmaya çalışırken Talisca’yla yapılan pazarlıkların bir krize dönüşmemesi için de mücadele veriyor.

Menajeri açıkladı

Öte yandan Talisca’nın menajeri Jesse Carvalho da gazeteye yaptığı açıklamalarda Manchester United iddiaları hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken, “Bize gelen herhangi bir teklif olmadı. Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağını bekleyip göreceğiz. Bir görüşme daha yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Bu sözlerle Carvalho, Mancheser United iddialarını da kesin bir dille yalanlamış oldu.

Metin Albayrak`tan Talisca gerçekleri! Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, 1903 Karakartallar Derneği tarafından düzenlenen katıldığı iftarda transfer ve Talisca'nın Manchester United'a gideceği yönündeki iddialara yönelik konuştu. İlgili Haberi Oku