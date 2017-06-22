Almanya ve Şili yenişemedi: 1-1

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda B Grubu mücadelesinde turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya ve Şili bir araya geldi. Takımlar Kazan Arena’da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkmak adına işi son maça bıraktı.
Şili, yıldızı Alexis Sanchez’le 6’da 1-0 öne geçerken skoru eşitleyen ve tabelayı belirleyen golü 41’de Lars Stindl kaydetti. Turnuvaya nispeten genç ve deneyimsiz bir kadroyla gelen Almanya, Şili’yle birlikte 4 puana yükselirken Şili, averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.
Günün ilk maçında Kamerun ve Avustralya da 1-1 berabere kalırken iki ekip fırsat tepmiş oldu. 25 Haziran’da oynanacak son maçlarda Şili, Avustralya’yla; Almanya ise Kamerun’la karşı karşıya gelecek.