Almanya ve Şili yenişemedi: 1-1

FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu mücadelesinde Almanya ve Şili 1-1 berabere kaldı. Gruptan çıkan takımlar son maçlarla belli olacak.

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda B Grubu mücadelesinde turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya ve Şili bir araya geldi. Takımlar Kazan Arena’da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkmak adına işi son maça bıraktı.

Şili, yıldızı Alexis Sanchez’le 6’da 1-0 öne geçerken skoru eşitleyen ve tabelayı belirleyen golü 41’de Lars Stindl kaydetti. Turnuvaya nispeten genç ve deneyimsiz bir kadroyla gelen Almanya, Şili’yle birlikte 4 puana yükselirken Şili, averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Günün ilk maçında Kamerun ve Avustralya da 1-1 berabere kalırken iki ekip fırsat tepmiş oldu. 25 Haziran’da oynanacak son maçlarda Şili, Avustralya’yla; Almanya ise Kamerun’la karşı karşıya gelecek.

Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Kamerun'la Avustralya karşılaştı. Taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İlgili Haberi Oku