91. Gazi Koşusu öncesi at sahipleri duygularını anlattı

Türk at yarışçılığının en önemli organizasyonlarından Gazi Koşusu öncesi yarışacak atların sahipleri bu büyük yarış öncesi duygularını ve düşüncelerini anlattılar.

Gazi Koşusu’nun önemli taylarından Runner Bull’un sahibi Gülnur Gülerce yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“91. Gazi Koşusu’na Runner Bull isimli, Mustafa Berberoğlu’nun yetiştirmesi, Engin ve İbrahim Bekiroğulları’nın antrene ettiği, değerli Jokeyim Akın Sözen bineceği bir Gazi Koşusu’na katılacağız. Tüm atların ayakları düz bassın. Bu koşuya katılabilmek büyük onur. Katılabilmek büyük şeref. Ayrı bir mutluluk. Yaklaşık 30 yıla yakın 27 yıldır kesintisiz atçılıkla uğraşmamıza rağmen Gülerce ailesi olarak, henüz daha Gazi Koşusu kazanmış değiliz. İkinciliğimiz ve üçüncülüğümüz var. Ama henüz kazanmak nasip olmadı. Umarım herkes için güzel bir yarış geçer. Bu Pazar bir de ayrı bir güzellik. 1927 yılındaki ilk koşudan sonra ikinci kez bayrama denk geliyor. Biz atçıların Gazi Günü bayramıdır. Bu bayramın Ramazan Bayramı’yla birlikte olması da çifte bayram oldu. Türkiye’deki bütün yarış severlerin bayramlarını kutluyorum. Hepimize bol şanslar diliyorum. İnşallah çok keyifli çok güzel, sportmence bir yarış günü olacak” diye konuştu.

Yarışın favori isimlerinden olan Piano Sonata’nın sahibi Oğuz Yalçın ise “Böyle bir yarışa katılmak onur verici” dedi. Yalçın, “Tabii oldukça heyecanlıyız. Oldukça önemli bir koşu. Her şeyden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan bir koşu olması önemini anlatmak için yeterli. Böyle bir koşuya katılmak gerçekten önemli. Atımızın ismi Piano Sonata, atımıza Gazi Koşusu’nda Ahmet Çelik binecek. Hazırlıklarımız gayet iyi . Herhangi bir sıkıntımız yok En son koştuğumuz Ankara’daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu sonrasında hazırlıklarına devam ediyor” dedi.

Gazi Koşusu için iddialı olduklarını belirten Oğuz Yalçın, “Şüphesiz iddialıyız. Katılan bütün atlar iddialıdır. Bizde ilk koşusundan itibaren ortaya koyduğu performans itibariyle, koştuğu grup yarışlar, grup1 yarışlar, kazandığı yarışlar itibariyle toplamda 11yarışta 10 kez birinci ve ikinci olan bir atımız var. Şimdiye kadarki ortaya koyduğu mücadele gücüyle bize bu yarışta atımız bize bir iddia koyuyor.”

“BU YARIŞI KOŞMAK BİLE BİR ŞEREFTİR”

Zafer Ateşi adlı tayın sahibi olan Bedri Akbulut bu büyük koşuya katılmanın bile bir gurur olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Gazi günü, Gazi Yarışı her at sahibin hayal ettiği bir koşudur. Klasik bir koşudur. Türkiye’nin en önemli koşularından biridir. Herkes bu yarışa katılmak için yıllarca çalışıyor ama bir türlü kaydetmek bile nasip olmuyor bazen. Bu yarışı koşmak bile bir şereftir. Bütün atların ayaklarının düz basmaını temenni ediyorum. Hayırlısı olsun diyorum”

Uğur Polat’ın binceği Zafer Ateşi’nin iddialı olduğu belirten Bedri Akbulut, “Atımızın ismi Zafer Ateşi. Uğur Polat biniyor. Bütün hazırlılarımız tamamlandı, atımızda hazır durumda. Atımızı şanslı görüyorum. Koşuda 1-2 tane sivrilmiş at var ama benim atımda o atlardan eksiği olduğuna inanmıyorum. Benim atımda onların ayarında bir at ve Gazi Koşusu’nda iddialıyız.”

HAZIRLIKLAR SIKI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Gazi Koşusu’na katılacak atlar son hazırlıklarını Veliefendi Hipodromu’nda sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sabah saatlerinde hazırlıklarını sürdüren taylar sonrası ise dinlenmeye geçiyorlar. Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 20.00’de koşulacak.