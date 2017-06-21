Valbuena’nın şantaj davası sonuçlanıyor

Fransız basını Mathieu Valbuena'nın Karim Benzema'ya karşı açtığı şantaj davasının 11 Temmuz'da sonuçlanacağını duyurdu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena’nın Real Madrid’in yıldız golcüsü Karim Benzema ile olan davası tamamlanıyor. 2015 yılına dayanan ve Valbuena’ya özel hayatıyla ilgili gizli çekilmiş görüntüleri üzerinden şantaj yapıldığı iddiasıyla açılan davada karar 11 Temmuz’da verilecek.

Fransız basınında çıkan habere göre Valbuena’nın şikayetçi, Benzema’nın ise zanlı olduğu davanın kararı 11 Temmuz tarihinde verilecek. Valbuena kendisine şantaj yapan isimlere Benzema’nın yardımcı olduğunu iddia etmiş ve şantajcının Benzema’nın çok yakın bir arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca soruşturma esnasında Valbuena, Benzema’nın kendisine şantajcıya para vermesini söylediğini de iddia etmişti.

Benzema o dönemden bu yana Fransa Milli Takımı’nın formasını giyemiyor. Versailles Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Benzema’ya adli soruşturma açıldığı belirtilmiş, soruşturma kapsamında adli kontrol kararı alınan Benzema’nın Valbuena’yla iletişime geçmesi yasaklanmıştı. Açıklamada, “Hakim karşısına çıkan Karim Benzema hakkında ‘şantaj girişimine yardım etmek’ ve ‘suç şebekesine katılmak’ suçlamalarıyla en az 5 yıl hapis talebiyle soruşturma açılmıştır” ifadesine yer verilmişti.

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