UEFA en iyileri açıkladı: İlk 30’da sadece Galatasaray var

UEFA, Devler Ligi tarihinin en iyi takımlarını açıkladı. Listede ilk 30 sırada Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı.

UEFA, resmi internet sitesinde yayınladığı istatistik kitabında Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en başarılı takımlarına yer verdi. 1955-2017 yıllarını kapsayan çalışmada ilk 30’da Türkiye’den yalnızca Galatasaray yer aldı.

Listenin ilk sırasında Real Madrid yer alırken, ikinci sırada Bayern Münih, üçüncülükte Barcelona, dördüncü sırada ise Manchester United yer aldı. Fenerbahçe, listeye 45. sıradan Beşiktaş ise 58. sıradan girdi. İlk 100’de başka bir Türk takımı yer almıyor. Trabzonspor ise 111. sırada.

Sıralama şu şekilde:

1. Real Madrid: 562 puan

2. Bayern Münih: 433 puan

3. Barcelona: 402 puan

4. Manchester United: 354 puan

5. AC Milan: 314 puan

6. Juventus: 314 puan

7. Benfica: 271 puan

8. Porto: 254 puan

9. Arsenal: 245 puan

10. Liverpool: 241 puan

19. Galatasaray: 152 puan

45. Fenerbahçe: 83 puan

58. Beşiktaş: 63 puan

111. Trabzonspor: 27 puan