Üç kez Wimbledon şampiyonu efsane tenisçi Boris Becker iflas etti

Üçü Wimbledon'da olmak üzere altı kez Grand Slam şampiyonluğu yaşayan efsanevi Alman tenisçi Boris Becker iflas etti.

Tenis tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Boris Becker’in iflas ettiği açıklandı. Ekim 2015’ten beri süregelen borcu nedeniyle Arbuthnot Latham & Co adlı bankanın hakkında dava açtığı üç kez Wimbledon şampiyonu 49 yaşındaki eski tenisçi hakkında görülen son duruşmadan iflas kararı çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre Becker’in avukatlarının süreyi 28 gün uzatma talepleri kabul edilmezken icra sicil memuru Christine Derrett, “Ne yazık ki süregelen borcunu ödemeye hiç niyetli gözükmedi. Adeta başını kuma gömmüş gibiydi” ifadelerini kullandı.

Avukatlar kararın, BBC için Wimbledon’ı yorumlayacak olan Becker’in imajını zedeleyeceğini belirtirken davanın hakimi, “Bunu daha önce düşünecekti” yanıtını verdi.

Becker konuyla ilgili açıklamasında bankanın tavrından dolayı şaşkınlık içinde olduğunu ve iflas etmesi gibi bir durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Becker ayrıca BBC’deki görevine odaklanmak istediğini ve borcunu ödeyeceğini belirtti.