Trabzonspor´da takımdan ayrılacaklar belli oldu

Yeni sezon öncesi kadrosunda gençlerle birlikte 41 oyuncusu bulunan Trabzonspor´da birçok isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Kadrosunda bulunan genç oyuncuların bazılarını gelişim göstermeleri için farklı takımlara kiralamayı planlayan bordo mavililer, 8-9 oyuncuyla da yollarını ayıracak. Yeni sezonda 24 – 25 kişilik oyuncu kadrosu ile mücadele etmeyi planlayan Trabzonspor´da Muhammet Demir, Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Ramazan Övüç, Luis Ibanez, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara gibi isimlerin takımdan ayrılacaklar arasında yer aldığı ifade edildi.

Gençler için olumlu rapor

Yönetimin bu konuda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve geride kalan sezonu farklı takımlarda tamamlayan oyuncular arasından sadece Batuhan Artarslan´ın sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Bordo mavililerin kadro şişkinliğini azaltarak yapılacak 4 transferle birlikte sezona başlamayı hedeflediği, teknik direktör Ersun Yanal´ın başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı´nın yanı sıra genç oyuncular Uğurcan, Furkan, Abdurrahim, Yunus Emre ve Abdülkadir gibi isimleri de kadroda tutmaktan yana görüş bildirdiği belirtildi.

Yeni sezon formaları Temmuz’da satışa sunuluyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, Temmuz başı itibariyle yeni sezon formalarının satışa sunulacağını söyledi. 2016-17 sezonunun son haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında gelecek sezon için hazırlanan beyaz formayı görücüye çıkardıklarını belirten Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, şöyle konuştu:

“Diğer iki formamız da belirlendi ve onaylandı. Formalar yurtdışında yapılıyor, bu nedenle biraz zaman alıyor. Bu ay sonunda beyaz formamız satışa sunulur. Temmuz başında da hem parçalı hem de çubuklu formamız TS Club’larda satışa çıkacak. Trabzonspor´a yakışan formalar olması için uğraşıldı. Ancak bunlar bizim ürettiğimiz formalar değil. Gelecek sezon tamamen bizim için üretilen formalar olacak. İnşallah bu seneki formalarımızı taraftarlar beğenir. Seneye daha güzelleri olacak.”

“Deste artarak devam etmeli”

Trabzonspor´a tüm camia olarak sahip çıkılması gerekildiğine dikkat çeken Alp, “İnsanlar kulüplerine sahip çıkıyor, bunları görmek çok iyi. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Trabzonspor. Bu nedenle herkesin bu kulübün arkasında durması gerekiyor. Trabzonspor bu şehir için, hepimiz için büyük bir değerdir. Bu değeri ne yere düşürmeliyiz ne de kaybetmeliyiz. Trabzonspor için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yeni sezon öncesi Trabzonspor´a olan desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı

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