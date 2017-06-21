Tolga Zengin’in evi Yusuf Yazıcı’ya…

Trabzonspor'un 20 yaşındaki yetenekli futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın beğendiği ev 600 bin TL olunca gözler başkan Muharrem Usta'ya çevirdi.

Trabzonspor Yönetimi, yükselen değer Yusuf Yazıcı'ya yeni sezon öncesi jest yaptı.

Yakaladığı çıkışın ardından genç yeteneği sözleşmesini 5 yıl uzatan Fırtına, yıllık 250 bin TL ödediği Yazıcı'ya bir de ev verme kararı almıştı. Yönetimin kendisine sunduğu seçeneklere bakan Yusuf'un eski kaptan Tolga Zengin'in Trabzon'daki evini çok beğendiği fakat 600 bin TL'lik maliyeti nedeniyle gözünü başkan Muharrem Usta'ya çevirdiği belirtildi.

Usta'nın sezon öncesi 20 yaşındaki futbolcuyla görüşüp maaşına iyileştirme yapacağı ifade edildi.