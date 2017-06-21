Taraftar Donnarumma’yı tehdit etti!

Milan'ın taraftar grubu "Curva Sud", genç kaleci Donnarumma'yı tehdit etti: "Menajerin Raiola'yı kov, yeni sözleşme imzala, seni affedelim."

Milan ile 2018 yazında sona erecek sözleşmesini uzatmayan 18 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma’yı, kırmızı-siyahlıların taraftar grubu Curva Sud” açıkça tehdit etti.

Grubun internet sitesinde yayınlanan açıklamada Donnarumma’nın menajerini kovup yeni sözleşme imzalaması halinde affedileceği belirtildi.

Curva Sud’un açıklamasında, “Son günlerde aldığı eleştirilere ve uğradığı hakaretlere karşı kendini savunması kolay değildi. Ama zor geçti. Ama aşk yeminleri edip, sonra bunlara ihanet edersen bu duruma düşersin. Günümüzde futbol, giderek insanların tutkularından kopuyor; insanların kariyerlerini, kulüplerin tarihini tamamen kendi çıkarları uğruna şekillendiren Raiola gibi insanların ellerine düşüyor. Hala her şeyi düzeltmek için bir şans var. Bu da tamamen sana bağlı. Seni yanlış yönlendiren ve imajına zarar veren kişiden kurtul” denildi.

Ağız dalaşı!.. Donnarumma kavgası çirkinleşiyor Milan'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın bir yılı kalan sözleşmesini yenilmemesi sonrası futbolcunun menajeri ve kulüp yetkilileri arasındaki gerilimin dozajı giderek artıyor. İlgili Haberi Oku