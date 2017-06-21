Survivor’da Fenerbahçe şampiyonluğu

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında yarı finaline kalan 3 isim belli oldu. Yarı finale kalan isimler belli olunca da ortaya ilginç bir bilgi çıktı.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor’ın yarı finaline kalan 3 isim belli oldu. İsimler belli olunca iseortaya ilginç bir gerçek çıktı. Yarı finale kalan isimler Fenerbahçeli sporcular…

Yarışmada yarı finale kalan Ogeday Fenerbahçe kürek, Adem Kılıç boks, Serhat Akın ise futbol takımında yer aldı.

Ogeday Girişken

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992’de Adana’da doğdu. Eğitimini ise Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği’nden mezunu olarak tamamladı. Erken yaşlarda kürek sporuna başlayan Ogeday, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kürek Takımı’nda yer aldı.

Adem Kılıç

Adem Kılıççı, Türk boksör. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir. Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesidir.

Serhat Akın

Survivor 2017 yarışmacılarından Serhat Akın, 5 Haziran 1982 yılında Bretten’de dünyaya geldi.Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından bir tanesi olan Serhat, son olarak Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımında forma giymiştir ve futbol hayatını noktalamıştır.

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