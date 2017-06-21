Şota Arveladze Özbekistan’ın Pakhtakor kulübüyle anlaştı

Özbekistan'ın köklü kulübü Pakhtakor, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'nin getirildiğini duyurdu.

Teknik direktör Şota Arveladze’nin yeni takımı belli oldu. 44 yaşındaki Gürcü teknik adam Özbekistan’ın Pakhtakor kulübüyle anlaşmaya vardı.

Pakhtakor’un yaptığı açıklamada 23 Haziran Cuma günü Şota Arveladze’nin ve yeni transferlerin basına tanıtılacağı ifade edildi. 2010 yılında teknik direktörlük kariyerine Kayserispor’da başlayan Şota, Kasımpaşa ve Trabzonspor deneyimlerinin ardından geçen sezonu İsrail’de geçirmişti.

Maccabi Tel Aviv’le UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Şota Arveladze, grup aşamasında 3. olarak Avrupa’ya veda etmişti. Gürcü teknik adamın çalıştıracağı Pakhtakor’un 11 Özbekistan Ligi şampiyonluğu bulunuyor.