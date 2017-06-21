Sevilla, Beşiktaş’ın Adil Rami ile ilgilendiğini açıkladı

İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Beşiktaş'ın Adil Rami ile ilgilendiğini açıkladı.

Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Türk kulüplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. İspanyol Marca Radyosu’na konuşan Berizzo, stoper oyuncusu Adil Rami’yle Marsilya ve Beşiktaş’ın ilgilendiğini söyledi.

47 yaşındaki teknik adam, “Adil Rami’yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar” dedi.

Berizzo, Galatasaray’la ön protokol imzaladığı iddia edilen Younes Belhanda’yla da ilgilendiklerini açıklamıştı. Geçen sezon da Beşiktaş’ın ilgilendiği Rami, 2016-2017 sezonunda Sevilla formasıyla 32 maçta görev yaptı. 1.90 metre boyundaki 31 yaşındaki stoper 28 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.

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