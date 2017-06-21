Sabri menajeriyle birlikte Kayseri’ye gidecek!

Yeni sezona kuvvetli bir kadroyla girmek isteyen Kayserispor transfer çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray'dan ayrılan Sabri ile de Perşembe günü görüşme yapacak.

Kayserispor, Romanya’nın Astra Kulübü ve Romanya milli takımının kalecisi Silvio ve Romanya’nın Steau Bükreş ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin’i sözleşme yapmak için Kayseri’ye getiriyor.

Sarı-kırmızılı takım yeni teknik direktörü Marcio Sumudica’nın isteği üzerine Romen milli takımının 1.90’lık kalecisi Silvio ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Kayserispor’un bu yüzden kaleci, Ali Ahamada’yı gözden çıkarttığı öğrenildi.

SABRİ PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfer harekatını sürdürdüklerini, Welliton’la yapacakları görüşmenin ardından bir santrfor alıp almayacaklarına karar vereceklerini söyledi. Galatasaray’lı Sabri konusundaki olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyen Başkan Bedir, “Sabri, menajeriyle birlikte Kayseri’ye gelecek. Kendisiyle yarın yüz yüze görüşme yaparak Kayserispor’da futbol oynamasını istediğimizi bir kez daha söyleyeceğiz. Başından beri, kapımızın Sabri’ye açık olduğunu söyledik” dedi.

Öte yandan, Kayserispor dış transferde bugüne kadar Bia (Sion), Badji (Anderlecht), Atilla Aslan (Reims), Ömer (Bandırmaspor), Erdal Öztürk (Bayern München), Oğuzhan (Adana Demirspor)’u renklerine kattı.

Kayserispor’da Ali Ahamada, Muammer Yıldırım, Vedat, Deniz Türüç, Güray, Wellinton, Halil Efe, Mendes, Warela, Levent Gülen, Kana Bıyık, Umut Bulut´un sözleşmeleri devam ediyor.