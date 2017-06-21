Portekiz, Rusya’yı Ronaldo’yla devirdi

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu mücadelesinde Portekiz, Rusya'yı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda ev sahibi Rusya ile Portekiz karşı karşıya geldi. A Grubu yer alan iki takımın müsabakasında gülen taraf, 1-0’lık skorla Portekiz oldu.

Portekiz, Otkrytie Arena’da oynanan ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın forma giymediği maçta 8’de Cristiano Ronaldo’nun attığı golle üç puanı elde etti. Bu sonucun ardından Portekiz, 4 puanla grupta liderliği elde ederken, Rusya 3 puanla ikinci sıraya geriledi. Grup son maçlar öncesinde son durum Meksika-Yeni Zelanda mücadelesiyle belli olacak. Meksika 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, Yeni Zelanda puansız son sıraya yerleşmiş durumda.

Cumartesi akşamı oynanacak gruptaki son maçlarda ise Rusya, Meksika’yla; Portekiz ise Yeni Zelanda’yla karşılaşacak.