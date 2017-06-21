Pierria Henry, TOFAŞ’ta

Yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, kadrosunu oyun kurucu Pierria Henry ile güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi ve Eurocup’ta mücadele edecek olan TOFAŞ, kadrosunu oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Pierria Henry ile güçlendirdi. Geçen sezonu İsrail’de Hapoel Eliat takımında geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 38 maçta 29.9 dakika, 11.3 sayı-5.3 ribaund-6 asist ortalamasıyla mücadele etti.

PIERRIA HENRY KİMDİR?

20 Ocak 1993 doğumlu, 1,93 boyundaki oyuncu NCAA kariyerini Charlotte Koleji’nde geçirdi. Burada 4 sezon oynadı ve son senesinde ise 30 maç-10 sayı-4.7 ribaund-4.5 asist ortalaması yakaladı. 2015 yılında NBA Summer League’de 5 maçta Houston Rockets forması giyen Amerikalı oyuncu, 4.6 sayı-2.8 riabund-2.4 asist ortalaması yakaladı.

2015-2016 sezonuyla birlikte profesyonel kariyere adım atan Pierria Henry, ilk olarak Gürcistan’ın Vita Tbilisi takımında forma giydi. VTB Ligi’nde 11 maça çıkan Henry, 13.8 sayı-6.6 ribaund-6.2 asist ortalamasıyla mücadele etti. Devam eden sezonda daha sonra Almanya’da Ratiopharm Ulm takımına transfer olan genç oyuncu, ligde 32 maçta 6.3 sayı-3.7 ribaund-2.8 asist ortalaması yakalarken, Eurocup’ta da 6 maç-7.0 sayı-3.5 ribaund-3.2 asist ortalaması ile mücadele etti.